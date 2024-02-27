Сыну Трампа прислали конверт с белым порошком

Старший сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший получил и вскрыл конверт, содержащий неопознанный белый порошок. Как передает Day.Az, об этом пишет издание ABC News со ссылкой на источники.



"Результаты испытаний вещества не дали окончательных результатов относительно того, что именно это было, но официальные лица на месте происшествия не верят, что оно смертельно", - заявил представитель Дональда Трампа-младшего.



Команда специалистов по химической защите посетила дом сына бывшего президента США во Флориде, после того как он получил это письмо, сообщил ABC News источник, знакомый с инцидентом.

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