Жители Новой Каледонии вновь протестуют против французского колониализма

27 февраля перед зданием суда в Нумеа, столице Новой Каледонии, была проведена очередная акция протеста против колониальной политики Франции.

Как сообщает Day.Az, протестующие потребовали освобождения задержанных французскими властями активистов.

Напомним, 21 февраля во время визита министра внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральда Дарманена в Новой Каледонии была проведена акция протеста, в ходе которой несколько активистов, борющихся за независимость Новой Каледонии, были арестованы французской полицией.

На акции 27 февраля было распространено заявление под названием "Свободу политзаключенным". В заявлении отмечено, что Франция не уважает международное право и не является страной прав человека, содержится требование освободить всех политзаключенных.

На этой акции, как обычно, был поднят флаг Азербайджана в знак уважения к нашей стране.

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