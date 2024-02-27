В Праге пройдет неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств НАТО

В мае Чехия проведет неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба НАТО.

30-31 мая в Праге пройдет неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО.

30-31 мая в Праге пройдет неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО.

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