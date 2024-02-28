Польша заявила, что вопрос военных репараций от Германии не закрыт

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Германия всё ещё должна его стране много денег в виде военных репараций за Вторую мировую войну. По мнению Дуды, то что ФРГ уже выплатила - спорно. Чтобы компенсировать все потери - нужно намного больше, и этот вопрос обязательно будет подниматься в будущем, передает Day.Az со ссылкой на КП.

"Вопрос о репарациях не решён. И он не закрыт, а с финансовой стороны он как минимум спорный. Даже если этот вопрос пытаются замести под ковёр и похоронить, потому что это неудобно, время на него придёт", - цитирует Дуду его канцелярия.

Польский президент добавил, что в республике не найдётся ни одной семьи, у кого не погиб бы один или несколько родственников из-за действий Германии. Многие семьи, указывает Дуда, были уничтожены целиком, вместе с детьми. И за это Берлину предстоит, якобы, расплачиваться ещё долгие годы.

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