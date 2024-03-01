МИД КНР призвал создать эффективную архитектуру безопасности в Европе

Страны, обладающие ядерным оружием, должны создать эффективную архитектуру безопасности в Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы призываем все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, путем переговоров создавать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", - сообщила она на брифинге, комментируя слова президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию, в котором российский лидер указал на опасную риторику Запада касательно ядерного оружия.

По словам китайского дипломата, в нынешней ситуации необходимо сообща содействовать "снижению напряженности и уменьшению стратегических рисков".

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