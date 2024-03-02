Фукуяма заявил, что в США наблюдается кульминация упадка

Процессы упадка в США продолжались "на протяжении целого поколения", однако именно сейчас происходит кульминация данного процесса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в статье для газеты Financial Times написал политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма.

Он отметил, что основой американской политической системы является сложный набор институтов сдержек и противовесов. Изначально они позволяли меньшинствам без проблем препятствовать воле большинства, однако в условиях крайней политической поляризации такие структуры стали неэффективны. По словам специалиста, в США наступил "правительственный паралич".

В частности, Фукуяма обратил внимание на ситуацию с одобрением финансирования Украины. Политолог назвал ее "тупиковой" из-за отказа конгрессменов-республиканцев принимать соответствующие решения, несмотря на желание большинства в парламенте помочь Киеву.

"Они (законодатели - "Газета.Ru") не могут добиться принятия законопроекта, потому что твердолобая консервативная фракция в республиканской палате решительно выступает против не только финансирования Украины, но и любого двухпартийного соглашения с участием демократов", - говорится в материале.

На этом фоне эксперт призвал провести в США избирательную реформу, чтобы забрать у политических меньшинств возможность "ставить в тупик" большинство. Фукуяма уточнил, что ради этого американское руководство должно создать пропорциональную систему распределения голосов выборщиков. Кроме того, властям стоит ввести жесткие ограничения на финансирование избирательных кампаний и принять ряд других мер.

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