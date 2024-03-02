Ирак ждет отчета от совместной комиссии с США о выводе их войск из страны

Иракские власти в данный момент ждут отчета от совместной комиссии Багдада и Вашингтона о возможности полного вывода войск коалиции с территории республики. Об этом рассказал министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава внешнеполитического ведомства сделал соответствующее заявление на полях дипломатического форума в турецком городе Анталье. Тогда же он отметил, что стороны уже начали переговоры по поводу вывода войск на уровне военных.

"Мы ждем финального отчета от совместной иракско-американской комиссии, который будет направлен иракскому политическому руководству и премьер-министру, чтобы те изучили его", - сказал Хусейн.

Он добавил, что после получения отчета Багдад предпримет следующий шаг в рамках переговоров с Вашингтоном.

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