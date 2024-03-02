Трамп одержит победу на кокусах в Миссури

Бывший американский лидер Дональд Трамп одержит победу над экс-постпредом США при ООН Никки Хейли на кокусах (собраниях партийных активистов) республиканцев, которые проходят в штате Миссури.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступила газета The New York Times.

В Миссури борьба ведется за 51 голос делегатов, которые затем будут выбирать кандидата на пост президента США от республиканцев на общенациональном съезде партии 15 июля в городе Милуоки (штат Висконсин). Несколько американских СМИ предсказывают, что Трамп наберет необходимое число голосов делегатов, то есть 1 215 из 2 429, уже к 12 марта.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.

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