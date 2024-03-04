Сильное землетрясение в Казахстане

В казахстанском городе Алматы произошло сильное землетрясение.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщают жители города в социальных сетях.

В свою очередь, в МЧС Казахстана сообщили, что землетрясение произошло в 11:22 по местному времени.

"4 марта предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алматы с ощутимостью. Бальность уточняется", - отметили в МЧС.

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