https://news.day.az/world/1642024.html Сильное землетрясение в Казахстане - люди покидают здания.- ВИДЕО
Сильное землетрясение в Казахстане - люди покидают здания.- ВИДЕО
В казахстанском городе Алматы произошло сильное землетрясение.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщают жители города в социальных сетях.
В свою очередь, в МЧС Казахстана сообщили, что землетрясение произошло в 11:22 по местному времени.
"4 марта предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алматы с ощутимостью. Бальность уточняется", - отметили в МЧС.
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