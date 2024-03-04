https://news.day.az/world/1642159.html Лидеры Турции и Греции провели телефонный разговор
Лидеры Турции и Греции провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ.
Сообщается, что турецкий лидер поздравил главу правительства Греции с днем рождения.
Стороны также обсудили межгосударственные отношения и региональные вопросы.
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