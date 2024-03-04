Лидеры Турции и Греции провели телефонный разговор
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Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ.

Сообщается, что турецкий лидер поздравил главу правительства Греции с днем рождения.

Стороны также обсудили межгосударственные отношения и региональные вопросы.

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