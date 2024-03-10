Немецкие города попросили у правительства денег на новые бункеры

Ассоциация городов и коммун ФРГ призвала власти Германии выделить миллиарды евро для реализации мер по защите населения от возможных военных конфликтов, в частности, для строительства новых бункеров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Безопасность больше не является чем-то само собой разумеющимся. Сейчас важно не только сделать обороноспособным Бундесвер (вооруженные силы ФРГ), но важно в целом обеспечить защиту населения от военных угроз", - заявил руководитель ассоциации Андре Бергхеггер медиагруппе Funke. "Для защиты гражданского населения нам в течение ближайших 10 лет каждый год необходимо как минимум по €1 млрд", - утверждал он.

Бергхеггер призвал строить больше бункеров. Он отметил, что во время холодной войны в стране было более 2 тыс. бомбоубежищ. "Из них осталось только 600, которые обеспечат защиту примерно 500 тыс. человек", - уточнил глава организации. "Срочно необходимо вернуть в эксплуатацию заброшенные бункеры, и мы должны построить новые, современные бомбоубежища", - считает он. По его мнению, в крупных городах можно было бы оборудовать под них подземные гаражи и метро.

В пятницу во время визита в Хельсинки министр обороны Германии Борис Писториус высказался за усиление защиты гражданского населения в ФРГ. По его словам, даже во время холодной войны в ФРГ бункеры были предназначены лишь для 10% населения. Этот вопрос, уточнил он, будет обсуждаться в кабинете министров.

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