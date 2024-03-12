США хотят выделить Армении $52 млн

- на экономику и демократию, которых нет

Американская администрация рассчитывает предоставить в 2025 финансовом году на программы "укрепления устойчивости экономики и демократии" Армении $52 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге для журналистов первый заместитель главы Агентства по международному развитию (АМР) США Палома Адамс-Аллен.

"Лишь отвечу на ваш вопрос про Армению. Бюджет предусматривает $52 млн", - заявила замглавы АМР.

Это ведомство входит в структуру Госдепартамента США. Адамс-Аллен просили прокомментировать применительно к Армении уровень запланированных расходов на те программы зарубежной помощи, которые, по версии Вашингтона, направлены на "укрепление устойчивости экономики и демократии".

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