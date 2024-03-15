В Еврокомисии сдержанно отреагировали на армянские евроамбиции

Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз.

Как передает Day.Az, об этом заявил Известиям представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Страны имеют право стремиться к лучшему будущему для своего народа. Они свободны в своем решении, как обеспечить такое будущее. Что касается членства в ЕС, каждая европейская страна - ее народ и правительство - должны решить, хотят ли они подать заявку на вступление в ЕС", - сказал он в ответ на вопрос, открыты ли двери Евросоюза для Армении.

Он напомнил, что как только та или иная страна подает заявку на вступление в Евросоюз, она рассматривается государствами-членами и затем они принимают соответствующее решение "на основе договоров ЕС и установленных критериев".

13 марта Европарламент принял резолюцию с призывом рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены союза.

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