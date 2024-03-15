Французские власти чествуют армянского террориста

В Марселе, одном из самых радикальных проармянских городов Франции, открыли памятник Согомону Тейлеряну, террористу, убившему бывшего министра внутренних дел Османской Империи Талаата-пашу.

Как передает Day.Az, соответствующая информация была распорстранена армянскими Телеграм-каналами националистического толка.

Открытие памятника посетили несколько десятков человек, включая представителей французских властей.

Также стоит подчеркнуть, что французы допустили демонстрацию флага несуществующего сепаратистского режима.

Конечно же, для армян это повод для радости и гордости. К сожалению, армяне возвели в статус национальных героев убийц вроде Тейлеряна, террористов вроде Мелконяна, и прочих им подобных, которые в нормальной стране считались бы отбросами.

Ничто не может оправдать убийство, и действия Тейлеряна являлись самым настоящим террорзмом, вне зависимости от национального признака и мотивов.

И отдельно необходимо отметить то, что французские власти чествуют армянских убийц и устанавлливают им памятники, не забывая избавляться и допускать осквернение памятников азербайджанским деятелям культуры.

Вот такие вот тенденции и приоритеты в современной Франции.

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И отдельно необходимо отметить то, что французские власти чествуют армянских убийц и устанавлливают им памятники.