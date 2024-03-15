Французские власти чествуют армянского террориста - ВИДЕО
В Марселе, одном из самых радикальных проармянских городов Франции, открыли памятник Согомону Тейлеряну, террористу, убившему бывшего министра внутренних дел Османской Империи Талаата-пашу.
Как передает Day.Az, соответствующая информация была распорстранена армянскими Телеграм-каналами националистического толка.
Открытие памятника посетили несколько десятков человек, включая представителей французских властей.
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Также стоит подчеркнуть, что французы допустили демонстрацию флага несуществующего сепаратистского режима.
Конечно же, для армян это повод для радости и гордости. К сожалению, армяне возвели в статус национальных героев убийц вроде Тейлеряна, террористов вроде Мелконяна, и прочих им подобных, которые в нормальной стране считались бы отбросами.
Ничто не может оправдать убийство, и действия Тейлеряна являлись самым настоящим террорзмом, вне зависимости от национального признака и мотивов.
И отдельно необходимо отметить то, что французские власти чествуют армянских убийц и устанавлливают им памятники, не забывая избавляться и допускать осквернение памятников азербайджанским деятелям культуры.
Вот такие вот тенденции и приоритеты в современной Франции.
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И отдельно необходимо отметить то, что французские власти чествуют армянских убийц и устанавлливают им памятники.
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