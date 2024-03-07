У Франции армянское лицо – в чем разница между Натаван и Тейлиряном

Автор: Лейла Таривердиева

Накануне всех нас потрясла новость о надругательстве над памятником азербайджанской поэтессе Натаван. Статуя была перевезена из парка, некогда разбитого азербайджанской стороной во французском городе Эвиан-ле-Бен, в Центр культуры посольства Азербайджана в Париже. Такое решение было принято в Баку по той причине, что уровень ненависти со стороны армяно-французского общества, окружающий памятник великой азербайджанке, просто зашкаливал. Чтобы не позволять оскорблять память Натаван, статуя была доставлена в посольство. Каково же было потрясение сотрудников дипмиссии, когда, вскрыв ящик, они увидели, что сотворили французы с памятником. Он не только был измазан красной краской, но у статуи были отбиты пальцы и нос! Видно, что над памятником очень хорошо поработали перед его отправкой в Париж.

Да, скорее всего, это были французы с армянскими фамилиями или местные исламофобы, но это не меняет сути и не сможет отбелить лица французского общества. В стране, где подобное допускается, не может идти речи о культуре вообще. Это общество больно, а власти и правоохранительные органы под парами пресловутой "демократии" закрывают глаза на подобные проявления и поощряют вандализм на почве национальной, расовой и религиозной ненависти. В каждом обществе есть свои отморозки, главное, как на это реагируют власти. В конце концов, при подготовке монумента к отправке можно было принять хоть какие-то меры, чтобы не так сильно шокировать азербайджанских дипломатов уровнем культуры французского общества.

На фоне вчерашних новостей очень показательно смотрится сообщение об открытии 15 марта в Марселе памятника армянскому террористу Согомону Тейлиряну. Тейлирян обрел славу после того, как трусливо выстрелил в спину Талаату-Паше. Теракт был совершен в Берлине 15 марта 1921 года, негодяй был оправдан судом и вписал свое имя золотыми буквами в "героическую" историю армянского террора.

Как известно, Марсель - это практически армянский город, диаспора давно и прочно обосновалась там и навязывая французскому обществу свою повестку. В 2017 году в Марселе открылась площадь имени Тейлеряна. Местный армянин Экимян поделился идеей с префектом, тот проникся, и так появилась площадь имени негодяя. На открытии присутствовали мэр Марселя, масса официальных представителей властей. Как писали тогда французские СМИ со ссылкой на деятелей диаспоры, это беспрецедентное событие в масштабе всей Европы, а не только Франции. Выражалась трепетная надежда, что и другие европейские города подхватят инициативу, и мест, носящих имена армянских террористов, в Европе станет больше.

Площади армянству показалось мало, и власти Марселя с удовольствием одобрили установку и памятника.

Тейлирян для армянства это почти что святой. С него началось террористическое движение. Его преступление, оправданное судом, и его "канонизация" стали сигналом для армян о безнаказанности и неподсудности. Армяне совершили на территории той же Франции десятки терактов, в результате которых погибали и многие французы. Когда террористов приговаривали, армяне в отместку устраивали террористические акты и добивались их освобождения. Французские власти же вместо того, чтобы бороться с террором, вошли с АСАЛА в преступный сговор. По информации французских медиа, между Парижем и террористической организацией в начале 1982 года была заключена тайная договоренность. Согласно ей Франция обязалась надавить на Турцию в вопросе "геноцида", предоставить террористам свободу в аэропортах, а те обязались не совершать терактов на территории Франции. Однако армяне, как всегда, слова не сдержали. Теракты на территории Франции продолжались и после этого.

Теперь в Марселе появится и памятник Тейлиряну. Нет никаких сомнений, что с бюста будут сдуваться пылинки, а местные власти с неармянскими фамилиями будут очень внимательно следить, чтобы никто не посмел дотронуться до "чести и достоинства" национального героя армянского народа. Террорист это же не поэтесса, террорист "это другое". А армяне и азербайджанцы в сознании опьяненного армянской пропагандой французского общества - это люди разного сорта.

С армянством и армянским терроризмом как международно признанным явлением все понятно. Если вспомнить памятник Тейлиряну в армянском Шираке, то к армянам действительно не остается никаких вопросов. И к нынешним властям Армении тоже. Никол Пашинян очень старается выглядеть главой цивилизованного общества, но именно при его власти под ноги каменного убийцы была возвращена голова убитого им Талаата-паши. Памятник был открыт в 2015 году, и тогда этот факт вызвал много нареканий, после чего Серж Сармян по совету Москвы приказал прикрыть эту часть памятника. А в сентябре 2918 года ему вернули изначальный вид. Популист и проводник так называемой западной демократии Пашинян решил, что то, что естественно, не безобразно. И тут мы не будем спорить, потому что поклонение террору, героизация негодяев и пещерная ненависть к туркам и азербайджанцам это совершенное естественно для воспитанного на "подвигах" тейлирянов, нжде и амазаспов армянского общества. Как же это может быть безобразным, если все это так естественно?

К сожалению, все более естественными все эти состояния разума становятся и для французского общества. Поиздевавшись над памятником поэтессе, гуманисту и просто женщине Натаван, оно будет чествовать увековечение памяти трусливого убийы-террориста. Трусливого - потому что терроризм это проявление трусости и прочих самых низменных человеческих качеств. Хотя человеческих ли?