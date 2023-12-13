У французов короткая память

Автор: Лейла Таривердиева

12 декабря 1985 года в Париже армянские террористы устроили два практически синхронных взрыва в крупнейших магазинах французской столицы - Gallerie Lafayette и Printemps. В результате терактов ранения получил 41 покупатель, у 12 из них ранения были тяжелыми. В супермаркетах в момент взрывов находилось около 10 тысяч человек. Почему армяне выбрали именно эти магазины, не сообщается. Как эти преступные акты могли послужить "святой мести" - тоже

В календаре 70-80-х годов прошлого века много таких черных дат.. На момент, когда взрывались супермаркеты в Париже, Франция уже много раз становилась ареной "подвигов" армянских террористов, поэтому местные правоохранительные органы почти сразу взяли за основу версию причастности ASALA как самую убедительную. И не ошиблись - впоследствии армяне с гордостью признали, что это было дело их рук.

Терроризм это, видимо, нечто вроде наркотической зависимости - когда входишь во вкус, уже не можешь остановиться. За несколько десятилетий армянские организации совершили тысячи терактов в различных странах мира. Немало случаев пришлось на Францию, создавшую тепличные условия для армянского терроризма. Французы почему-то приняли армянских террористов как борцов за какие-то великие идеалы и старались не замечать, каким образом ведется эта борьба и как от рук армян погибают или калечатся невинные люди. Причем, во многих случаях от армянских бомб страдали французы.

Приведем несколько примеров.

18 ноября 1979 года в Париже ASALA осуществила теракты в офисах авиакомпаний THY, KLM и Lufthansa, ранены двое французских полицейских.

23 декабря 1979 года в Риме произошли три взрыва перед зданиями римского филиала французской авиатранспортной компании и американской авиатранспортной компании Транс Уорлд Эйр Лайнс, вследствие чего множество проходящих мимо людей получило ранения. Взяв на себя ответственность за взрывы, ASALA заявила, что бомбы были подложены "как ответная мера на репрессивные выпады французских властей против армян, проживающих во Франции".

5 августа 1980 года в Лионе два террориста ASALA при штурме генконсульства Турции открыли огонь, в результате чего были убиты двое и ранены несколько прохожих.

13 октября 1980 года в Париже взрывом было повреждено здание швейцарского бюро по туризму. Ответственность на себя взяла армянская группа под названием "Организация 3-го октября".

9 ноября 1980 года, Страсбург. В результате взрыва было сильно повреждено здание Турецкого консульства. Ответственность за взрыв взяла ASALA.

21 июля 1981 года в Лозанне 20 женщин были ранены в результате взрыва, устроенного армянскими террористами в местном магазине.

24 сентября 1981 года в Париже четыре террориста ASALA захватили генконсульство Турции (так называемая операция "Ван"). В результате нападения были ранены консул Кая Инал и сотрудник службы безопасности Джемал Озен. Террористы захватили 56 заложников. Озен от полученных ран скончался в больнице.

5 февраля 1981 года. Франция, Париж: В результате взрывов бомб, подложенных в зданиях американской авиатранспортной компании в Париже ("Грандуорлд Эйр Лайнс") и французской авиакомпании, один человек получил ранение, а также были нанесены значительные повреждения. Группа, называющая себя "Армянское Национальное Движение 3-го октября", взяла на себя ответственность за взрывы.

28 октября 1981 года в Париже армянские террористы осуществили теракт в кинотеатре. Три человека получили ранения.

14 ноября 1981 года в Париже армянские террористы осуществили взрыв автомобиля около Эйфелевой башни, а также нападение на группу туристов на реке Сена. К счастью, никто не погиб.

15 ноября 1981 года в Париже армянские террористы взорвали ресторан МакДональдс. В этот раз тоже обошлось без смертных случаев.

16 ноября 1981 года в Париже армяне устроили теракта на Gare de l'Est, в результате которого ранения получили двое прохожих.

21 июля 1982 года в Париже в результате теракта близ кафе на Place Saint-Severin получили ранения 16 человек.

26 июля 1982 года в Париже армянские террористы осуществили теракт в баре Pub Saint-Germain, в результате ранения получили две женщины.

28 февраля в Париже террористы ASALA осуществили теракт в туристическом агентстве "Мармара". В результате взрыва погиб французский сотрудник агентства Рене Морин, еще четверо французов получили ранения.

15 июля 1983 года в аэропорту Орли ASALA осуществляет теракт, повлекший за собой гибель 8 человек, более 60 человек получили ранения.

31 июля 1983 года угрозы со стороны армянских террористов вынудили французские власти осуществить вынужденную посадку двух самолетов, на борту которых находилось 424 пассажира.

8 февраля 1984 года Париж потрясла угроза со стороны ASALA взорвать самолет, следующий из французской столицы в Нью-Йорк.

На самом деле терактов, устроенных армянами на территории Франции, было намного больше. Мы сознательно выбрали в основном те, в которых пострадали французы или представители других стран и народов, но не турки. Это должно закрыть рты тем, кто пытается оправдывать армянский терроризм некой "святой местью", считая убийства турецких граждан, дипломатов и членов их семей "актом справедливости".

Для армянских мерзавцев, возомнивших себя инструментом "божьей кары", ненависть к туркам и азербайджанцам это всего лишь повод для удовлетворения жажды крови. Первобытные инстинкты, осуждаемые в обществах в других случаях, становится менее осуждаемыми, когда речь заходит о шалостях армян, охотящихся на каких-то там турок Особенно это заметно по поведению французской стороны. Армянские террористы выбрали Францию своей песочницей и до того обнаглели, что мстили даже французам, когда те, доведенные до ручки поведением любимцев, пытались призывать их к порядку. Те самые державы, на территории которых происходили все эти преступления, дали армянам фору и право думать, что им все можно. Им можно создавать террористические организации, убивать и взрывать под соусом "мести", можно плодить ненависть, брать заложников и не нести за это никакого наказания. Мерзавец, устроивший взрыв в Орли, стал героем не только для своих соплеменников, но и для французов, отнесшихся к его преступлению с пониманием.

Какой бы трогательной не была симпатия к армянским террористам во Франции, подобные преступления свидетельствуют не в ее пользу. Если государство не способно бороться с подобными явлениями, если оно не может обеспечить безопасность собственных граждан и иностранных дипломатов, значит, либо оно само является террористическим по сути, либо не состоялось как государство вообще. Не знаем, что из этих вариантов больше подходит для Франции. По информации французских же медиа, между Парижем и ASALA в начале 1982 года было заключено тайное соглашение. Согласно ему Франция обязалась надавить на Турцию в вопросе "геноцида", предоставить террористам свободу в аэропортах, а те обязались не совершать терактов на территории Франции. Как показали дальнейшие события, армяне отнеслись к договоренности с французами так, как они относятся к любым другим договоренностям. Свои обязательства они не выполнили. Точнее, выполнили с большим опозданием, успев взорвать Орли и совершить ряд других преступлений. И прекратилось все это вовсе не из-за обещаний, данных Парижу.

То, что в последнюю пару-тройку десятков лет на этом фронте наступила тишина, не является следствием действий правоохранительных органов Франции, США или какой-то другой страны. Это также не является следствием прояснения разума у армянской стороны. Для того, чтобы разгулявшийся и опьяненный безнаказанностью армянский террор погасил свою активность, должны были быть очень веские причины. И они были. Это - страх. Тот, кто подкладывает бомбы в супермаркеты и стреляет по безоружным, как правило, боится собственной тени. Позерство армянских террористов сдулось, когда они сами столкнулись с местью за все сотворенное ими. Армянский террор был поставлен на колени теми, против кого он был направлен. Потом было много смешных оправданий, мол, с началом карабахского конфликта ASALA выполнила свою миссию и все такое. Но это несерьезно.

Интересно, а какое тайное соглашение заключила Франция с армянской стороной сейчас?..