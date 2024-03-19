Армения потеряла сухопутную связь с Россией

Движение по Военно-Грузинской дороге закрыли для грузового транспорта из-за ухудшения погодных условий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии во вторник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 03:10 мск (04:10 по бакинскому времени - прим.) 19 марта 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения республики, проезда по дороге в настоящий момент ожидают более 1,6 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Напомним, что несколько дней назад дорога, соединяющая Армению и Россию закрылась из-за неблагоприятной погоды. Спустя полтора дня движение по Военно-Грузинской дороге возобновилось.

Тогда число грузовиков, ожидавших открытия дороги, достигло 979. Таким образом, закрытие дороги создает значительные проблемы для экономики Армении и бизнеса.

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