Пашинян, фон дер Ляйен и Блинкен обсудят в Брюсселе развитие Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля в Брюсселе проведут встречу для обсуждения вопросов, связанных с развитием Армении.

Как передает Day.Az, об этом сообщил армянским СМИ секретарь Совбеза Армен Григорян.

"Совместная встреча председателя фон дер Ляйен, премьер-министра Пашиняна и госсекретаря Блинкена запланирована на 5 апреля этого года в Брюсселе, планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которые будут способствовать развитию Армении. Мероприятие также направлено на повышение устойчивости Армении. В ближайшее время будет возможность рассказать о событии более подробно", - приводит его слова агентство.

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