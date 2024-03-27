В нападении на полицейское управление в Ереване нашли «след Запада»

Нападение на управление полиции в Ереване было предупреждением со стороны Запада премьер-министру Николу Пашиняну, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

СМИ отмечают со ссылкой на источник в правящей партии "Гражданский договор", что в нападении на административное здание Нор-Норкского управления полиции в Ереване прослеживаются "следы Запада".

По данным СМИ, правящая партия считает, что Запад усиливает давление на власти, чтобы заставить армянскую сторону как можно скорее подписать мирный договор с Азербайджаном, ведь только тогда мечта о вытеснении России из Армении может стать реальностью.

Добавлено также, что Запад таким образом предупреждает Пашиняна - если он не предпримет никаких действий в ближайшее время, то его заменит более радикальный представитель власти, и этот человек будет выполнять требования Запада.

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