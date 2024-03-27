Назначена глава мониторинговой миссии ЕС в Грузии

Совет Европейского союза (ЕС) назначил нового главу Мониторинговой миссии ЕС в Грузии.

Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Совета.

Французский генерал-майор Беттина Бугани будет исполнять обязанности главы Миссии с 21 марта 2024 года по 14 декабря 2024 года.

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