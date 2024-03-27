https://news.day.az/world/1647458.html Назначена глава мониторинговой миссии ЕС в Грузии - ФОТО
Назначена глава мониторинговой миссии ЕС в Грузии - ФОТО
Совет Европейского союза (ЕС) назначил нового главу Мониторинговой миссии ЕС в Грузии.
Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Совета.
Французский генерал-майор Беттина Бугани будет исполнять обязанности главы Миссии с 21 марта 2024 года по 14 декабря 2024 года.
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