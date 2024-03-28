Руководство Армении ведет дело к обрушению отношений с Россией

Миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО.

Как сообщает Day.Az, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью информационному порталу "Известия".

"Сейчас туда еще направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, превращая миссию Евросоюза в миссию Североатлантического альянса", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что ситуация в Армении не вселяет оптимизма. Руководство страны под надуманными предлогами ведет дело к обрушению отношений с Россией.

"Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией, к шельмованию наших военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе, к шельмованию наших пограничников, к шельмованию в целом Организации договора о коллективной безопасности", - сказал Лавров.

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