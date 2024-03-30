В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 83 км к северо-востоку от города Кутаиси. Очаг подземных толчков залегал на глубине 9 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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