https://news.day.az/world/1648357.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 83 км к северо-востоку от города Кутаиси. Очаг подземных толчков залегал на глубине 9 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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