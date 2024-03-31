https://news.day.az/world/1648415.html В Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с ИГ
В Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с ИГ
Глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X, что спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), передает Day.Az.
"В рамках операций, которые проводились в течение четырех дней в 21 провинции, задержан 51 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ", - написал он.
Министр отметил, что больше всего задержаний (10) прошли в Анкаре. Кроме этого, в ходе операции были изъяты документы и цифровые носители, которые касаются деятельности ИГ.
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