В Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с ИГ

Глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X, что спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), передает Day.Az.

"В рамках операций, которые проводились в течение четырех дней в 21 провинции, задержан 51 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ", - написал он.

Министр отметил, что больше всего задержаний (10) прошли в Анкаре. Кроме этого, в ходе операции были изъяты документы и цифровые носители, которые касаются деятельности ИГ.

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