ООН и Всемирный банк оценили ущерб инфраструктуре Газы

Всемирный банк (ВБ) и Организация Объединенных Наций (ООН) оценили нанесенный с октября 2023 года по январь нынешнего ущерб инфраструктуре сектора Газа в $18,5 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся в совместном отчете двух структур.

Как отмечается в документе, нанесенный за четыре месяца ущерб эквивалентен 97% ВВП Палестины за 2022 год. Наиболее пострадал жилищный сектор. Так, свыше четырех пятых ущерба приходится на жилые дома (72% от общего показателя) и торговлю, промышленность, сферу услуг (9% от общего показателя), а остальные 19% ущерба приходятся на важнейшие объекты, связанные со сферами образования, водоснабжения, санитарии, здравоохранения, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, муниципальных служб и транспорта. Почти 80% общего ущерба пришлось на провинции Газа, Северная Газа и Хан-Юнис.

По мнению ВБ и ООН, "потрясение экономики Газы в результате продолжающегося конфликта - одно из самых масштабных за всю новейшую экономическую историю". 74% населения сектора Газа являются безработными. В последнем квартале 2023 года ВВП палестинского анклава упал на 86% или 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В случае начала восстановительных работ после 2024 года прогнозируется, что экономический спад в Газе значительно усилится в этом году и превысит 50% (по сравнению с предыдущим годом).

Конфликт, указывается в отчете, "вызвал беспрецедентный и быстро ухудшающийся гуманитарный кризис в Газе". Так, по состоянию на 14 марта в палестинском анклаве погибли более 31 тыс. человек, из которых около 70% - женщины и дети, 1,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Более половины населения Газы находится на грани голода. При этом авторы подчеркивают, что речь идет о предварительных оценках. Кроме того, они не заявляют напрямую, что ущерб был нанесен в результате военных операций Израиля, а указывают на палестино-израильский конфликт в целом.

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