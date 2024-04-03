В НАТО обсудят создание "невоенной миссии" в Украине

Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 апреля обсудят создание миссии по обучению и логистической поддержке Вооруженных сил Украины, которая не будет участвовать в боевых действиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"На встрече будет также обсуждаться возможность решения о создании миссии НАТО - упаси боже, не военной - для поддержки Украины. Это дало бы возможность использовать потенциал альянса для обучения украинских военных, для использования логистики альянса", - сказал Сикорский в эфире третьей программы радиостанции Polskie Radio.

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