ЕС намерен предоставить Армении нелетальное оружие

Евросоюз намерен развивать военно-техническое сотрудничество с Арменией и предоставить ей вооружение несмертельного действия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в парламенте заявил глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос.

"ЕС намерен поддержать Вооруженные силы Республики Армения с точки зрения предоставления вооружения несмертельного действия, речь идет о существенной поддержке. ЕС остается полностью приверженным стабилизации и урегулированию ситуации в регионе, включая встречи, организованные председателем Европейского совета", - подчеркнул Марагос.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!