Трампа огорчило нежелание мигрантов из «хороших» стран приезжать в США

Бывший президент США Дональд Трамп выразил сожаление из-за того, что в страну не приезжают мигранты из "хороших" государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, в ходе мероприятия по сбору средств для предвыборной кампании экс-глава государства объяснил свое резкое высказывание о странах происхождения прибывающих в США мигрантов. Речь идет о заявлении политика от января 2018 года, в котором он назвал африканские государства и Гаити "дырами".

Трамп отметил, что считал эту фразу "нормальной". Однако, по словам бывшего хозяина Белого дома, общественность восприняла его высказывание "как очень ужасный комментарий".

"Когда я спросил - знаете, почему мы не можем позволить приезжать людям из хороших стран - я пытался быть вежливым", - добавил экс-президент США.

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