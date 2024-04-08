Генсека Совета Европы встретили в Армении протестами

Акция протеста прошла перед зданием МИД Армении на фоне приезда генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Участники акции требуют освобождения общественных и политических деятелей Армении, которые являются политзаключенными. Как отметила бывший депутат Наира Зограбян, в Армению должны приехать содокладчики ПАСЕ по Армении.

"Мы требуем от генсека СЕ срочно организовать обсуждения относительно политзаключенных в Армении и принять резолюцию с требованием к армянскому руководству об их немедленном освобождении", - сказала Зограбян.

В свою очередь правозащитник Рубен Меликян заявил, что Совет Европы много лет следил за ситуацией в Армении, в частности, в области прав человека.

"Совет Европы заявлял, что людей нельзя задерживать по политическим причинам, тем более так жестко - головой об асфальт. Мы собрались, чтобы потребовать от Пейчинович-Бурич не применять двойные стандарты", - сказал Меликян.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!