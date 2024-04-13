Байден назвал «железными» обязательства США по защите Филиппин и Японии

Президент США Джо Байден заявил о готовности усиливать сотрудничество с Японией и Филиппинами в сфере безопасности для защиты этих стран на фоне напряженных отношений с КНР. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал CNN.

В четверг, 11 апреля, американский лидер провел встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим и японским премьер-министром Фумио Кисидой. Мероприятие состоялось в Белом доме и стало первыми в истории переговорами глав упомянутых государств в трехстороннем формате.

"Когда мы выступаем как единое целое, мы можем создать лучшее будущее для всех", - сказал Байден.

Он добавил, что обязательства США по защите азиатских стран от возможных угроз остаются "железными".

В настоящее время у Пекина имеется несколько неразрешенных территориальных споров с Токио и Манилой. Япония и КНР не могут решить вопрос о принадлежности необитаемого архипелага Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), который находится в Восточно-Китайском море. Филиппины, в свою очередь, спорят с КНР по поводу группы островов Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море.

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