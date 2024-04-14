Американцы описали предстоящие выборы одним словом

Большинство граждан США на просьбу описать предстоящие президентские выборы в стране одним словом назвали их тревожащими и разочаровывающими. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют результаты опроса газеты The New York Times (NYT).

Согласно результатам опроса, около трети избирателей дали ответы, выражающие гнев или разочарование. Почти столько же респондентов - 30 процентов - ответили словами, указывающими на то, что они напуганы или опасаются итогов предстоящих выборов американского лидера.

Отмечается, что менее 15 процентов американцев назвали себя счастливыми, взволнованными или полными надежд перед президентскими выборами.

Отмечается, что избиратели, заявившие, что планируют голосовать за экс-президента США Дональда Трампа, примерно в два раза чаще говорили, что довольны перспективой выборов, чем те, кто планирует голосовать за действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!