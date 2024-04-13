https://news.day.az/world/1651624.html Страны Евросоюза отказали Украине
Страны Евросоюза отказали Украине
Страны Евросоюза отвечают отказом на просьбы Киева предоставить Украине ЗРК Patriot. Об этом передает Day.Az со ссылкой на британскую газету Financial Times.
"Им нужно всего семь [батарей]. Однако тут все сложно", - заявил изданию источник, знакомый с ходом переговоров.
По его словам, которые были подтверждены другим собеседником издания, в настоящий момент Киев пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение ВСУ свои комплексы Patriot.
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