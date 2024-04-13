Страны Евросоюза отказали Украине

Страны Евросоюза отвечают отказом на просьбы Киева предоставить Украине ЗРК Patriot. Об этом передает Day.Az со ссылкой на британскую газету Financial Times.

"Им нужно всего семь [батарей]. Однако тут все сложно", - заявил изданию источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, которые были подтверждены другим собеседником издания, в настоящий момент Киев пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение ВСУ свои комплексы Patriot.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!