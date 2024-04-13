Лавров и Абдуллахиян обсудили Ближний Восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хусейном Амиром Абдуллахияном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД России.

В министерстве сообщили, что основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке.

"С российской стороны вновь подчеркнуто решительное осуждение осуществленного 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске", - говорится в сообщении.

В ходе разговора было отмечено, что любые нападения на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантирована соответствующими Венскими конвенциями, неприемлемы.

Главы МИД подтвердили, что привержены поддержанию высокого уровня координации по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

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