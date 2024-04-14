https://news.day.az/world/1651830.html Нетаньяху проводит заседание военного кабмина в комплексе Минобороны
Нетаньяху проводит заседание военного кабмина в комплексе Минобороны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание военного кабмина в комплексе министерства обороны еврейского государства в Тель-Авиве.
Об этом сообщила канцелярия премьера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Премьер в настоящее время проводит заседание кабинета войны в комплексе Минобороны в Тель-Авиве", - говорится в заявлении.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре