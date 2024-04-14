Нетаньяху проводит заседание военного кабмина в комплексе Минобороны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание военного кабмина в комплексе министерства обороны еврейского государства в Тель-Авиве.

Об этом сообщила канцелярия премьера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер в настоящее время проводит заседание кабинета войны в комплексе Минобороны в Тель-Авиве", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!