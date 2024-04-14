ЦАХАЛ заявил, что Иран ждут последствия за атаку по Израилю
Иран ждут последствия за атаку по Израилю, их масштаб будет зависеть от ущерба.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.
"Они [иранцы] столкнутся с последствиями нападения, которые будет зависеть от того, какой ущерб будет нанесен Израилю", - сказал он в эфире телеканала CNN.
Конрикус также подтвердил, что США перехватили некоторые из иранских дронов.
В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил десятки БПЛА со своей территории в сторону Израиля.
В Пентагоне и Центральном командовании ВС США пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать информацию о перехвате американскими силами части иранских беспилотников.
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