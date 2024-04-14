https://news.day.az/world/1651872.html Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну
Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только он может предотвратить третью мировую войну. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
"Я докажу, что я единственный, кто может это сделать, потому что эти люди [в администрации Джо Байдена] понятия не имеют, как предотвратить третью мировую войну", - сказал экс-президент.
Он отметил, что третья мировая война не будет похожа ни на одну другую, так как в ней будет использоваться ядерное оружие, а также многие другие виды оружия, уровень которого никто не может себе представить.
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