Несколько американских штатов могут не внести Байдена в бюллетени

Вашингтон, Алабама и Огайо могут не внести действующего главу Белого дома Джо Байдена в бюллетени во время президентских выборов в ноябре. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ABC News ознакомилось с письмом директора по выборам в офисе государственного секретаря Вашингтона, которое было адресовано председателю Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисону. По данным издания, в нем утверждалось, что штат, возможно, не успеет внести имя Байдена в бюллетени в связи с нарушением сроков подачи документов.

С такой же проблемой предвыборный штаб Байдена столкнулся в Алабаме и Огайо.

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