Посла Ирана вызвали в МИД Германии

Посол Ирана был вызван в Министерство иностранных дел Германии после того, как в минувшие выходные Тегеран нанес ракетный удар и удар беспилотниками против Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь МИД Германии.

"Сегодня утром иранского посла вызвали в МИД и в настоящее время встреча продолжается", - добавил представитель МИД.

Отметим, сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "оборонительная победа" Израиля над Ираном должна быть обеспечена дипломатическими средствами, и все стороны должны работать над пресечением эскалации.

"Мы должны предотвратить эскалацию в регионе", - сказала Бербок.

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