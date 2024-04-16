Япония обеспокоена военным партнерством РФ и КНР

Токио обеспокоен военным сотрудничеством России и Китая и считает необходимым следить за совместными действиями Москвы и Пекина вблизи Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе по дипломатии японского внешнеполитического ведомства под названием "Синяя книга".

"В военной сфере наблюдается усиление сотрудничества [России] с Китаем, такое как проведение совместного прохода кораблей (с июля по август) и совместных полетов [с задействованием] бомбардировщиков (июнь и декабрь)", - говорится в документе. "С точки зрения безопасности Японии вызывают обеспокоенность участившиеся совместные действия Китая и России вокруг Японии, и за этим необходимо пристально следить", - добавили в ведомстве.

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