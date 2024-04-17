Япония заявила о намерении укреплять сотрудничество с НАТО

Япония в связи с "меняющейся обстановкой в области международной безопасности" укрепляет сотрудничество с НАТО и намерена продолжать это в будущем. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе по дипломатии японского внешнеполитического ведомства под названием "Синяя книга", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на меняющуюся обстановку в области международной безопасности для поддержания и укрепления мирового порядка, основанного на верховенстве права, Япония будет укреплять стратегические сотрудничество с НАТО - партнером, с которым Япония разделяет фундаментальные ценности и стратегические интересы", - отмечается в документе.

В последние годы Япония активно расширяет сотрудничество с НАТО. Премьер-министр Фумио Кисида уже дважды принимал участие в саммитах альянса. При штаб-квартире НАТО в Брюсселе действует постоянное представительство Японии.

НАТО в 2023 году стала активно обсуждать вопрос об открытии в Токио своего постоянного представительства. Его предполагалось сделать центром активности альянса в Азии. Ожидалось, что решение будет принято на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, однако согласия на этот счет добиться не удалось. По данным газеты Nikkei, важнейшую роль при этом сыграла позиция Франции: она предпочла не провоцировать Китай, который резко выступал против открытия офиса НАТО в Японии.

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