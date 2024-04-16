https://news.day.az/world/1652499.html Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации
Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным на сайте Верховной рады, документ возвращен с подписью президента 16 апреля.
Во вторник спикер парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект об ужесточении мобилизации и документ был направлен на подпись президенту. Таким образом, Зеленский подписал закон в день его получения.
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