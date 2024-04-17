НОЧЬ В ООН раскритиковали Израиль

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) расценило как незаконные установленные Израилем ограничения на ввоз и распределение гуманитарной помощи в секторе Газа. Глава УВКПЧ Фолькер Тюрк призвал государства, способные повлиять на ситуацию, сделать все возможное для прекращения гуманитарного кризиса в Газе и насилия на Западном берегу реки Иордан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявила на брифинге в Женеве официальный представитель управления Равина Шамдасани, Тюрк призвал "все государства, обладающие влиянием, сделать все возможное, чтобы остановить все более ужасающий кризис в сфере прав человека и гуманитарный кризис в Газе, а также растущее насилие и целенаправленные атаки на Западном Берегу". Верховный комиссар ООН обратил внимание на усиливающийся риск "более широкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке".

"Израиль продолжает устанавливать незаконные ограничения на ввоз и распределение гуманитарной помощи и осуществлять широкомасштабное разрушение гражданской инфраструктуры", - сказала Шамдасани. В этой связи Тюрк, подчеркнула она, повторил свой призыв к немедленному прекращению огня и обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарных грузов.

В УВКПЧ констатировали, что в секторе Газа нет ни одного района, который не подвергался бы израильским бомбардировкам. Около 1,7 млн человек, вынужденно покинувших свои дома, "живут под постоянной угрозой". С октября 2023 года в Газе 534 мечети были разрушены или повреждены, согласно данным пресс-службы правительства анклава. Ситуация на Западном Берегу, где палестинцы подверглись серии атак со стороны израильских поселенцев, также вызывает обеспокоенность у УВКПЧ. "Израиль, как оккупирующая держава, должен принять все возможные меры для восстановления и обеспечения, насколько это возможно, общественного порядка и безопасности на оккупированном Западном Берегу", - резюмировала Шамдасани.

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