Маск назвал безумием число нелегальных мигрантов в США

Илон Маск счел безумием миграционную политику властей США, которая за последние три года позволила проникнуть на территорию страны более 7 млн незаконных мигрантов.

"Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей - это безумие", - прокомментировал он в X (ранее Twitter) пост американской журналистки Эшли Сент-Клер, которая сообщила, что более тысячи нелегальных мигрантов в Нью-Йорке вышли во вторник на протест к зданию городской ратуши. Митингующие недовольны тем, что их отправляют во временные приюты, и требуют вместо этого предоставления постоянного жилья, а также разрешения на работу, пишет газета New York Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Маск отметил, что указанное журналисткой число нелегальных мигрантов, проникнувших на территорию США за последние три года, - 7,2 млн - превышает население в 36 американских штатах.

В марте Маск выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена ничего не делает, чтобы предотвратить преступления нелегальных мигрантов в стране. Маск также утверждал, что Соединенным Штатам наступит конец, если Вашингтон не изменит миграционную политику.

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