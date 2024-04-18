Индия заняла первое место в мире по численности населения

Индия лидировала в мире по численности населения, которое, по оценкам, сейчас составляет 1,44 млрд человек. На втором месте Китай - 1,425 млрд жителей, сообщил в своем докладе Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Рост индийского населения фонд связывает с улучшением социально-экономической ситуации в стране и снижением уровня материнской смертности.

По данным последней переписи населения, которая проводилась в 2011 году, число жителей Индии составляло 1,21 млрд.

Население Китая, по оценочным расчетам ООН, достигло пика в 1,426 млрд человек в 2022 году и начало снижаться. Число жителей Индии сравнялось по численности с материковой частью Китая к концу апреля 2023 года и должно было превзойти его к 1 июля 2024 года. Эксперты прогнозировали, что численность населения Китая может упасть ниже 1 млрд человек до конца этого века. Население Индии, наоборот, как ожидается, продолжит расти в следующие несколько десятилетий.

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