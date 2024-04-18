ООН призывает к срочному выделению средств для Газы

ООН призвала мировое сообщество выделить $2,822 млрд в качестве срочной гуманитарной помощи более 3 млн жителей в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В срочном призыве, касающемся оккупированных Израилем палестинских территорий, речь идет о выделении $2,822 млрд агентствам ООН и неправительственным организациям "для удовлетворения наиболее неотложных критических потребностей" более 3 млн человек в секторе Газа и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, говорится в сообщении. Помощь должна быть предоставлена в период с апреля по декабрь 2024 года.

Запрошенная сумма, пояснили в УКГВ, "представляет собой лишь часть $4,089 млрд, которые, по оценкам ООН и партнеров, необходимы для удовлетворения основных потребностей 3,3 млн человек". Такой подход "отражает стремление быть реалистичными в отношении того, что реализуемо с учетом текущего операционного контекста". "Масштабы этого реагирования и оперативные ограничения выходят за рамки того, что наблюдалось ранее на оккупированных палестинских территориях и в других ситуациях", - констатировали в управлении.

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