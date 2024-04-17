Стало известно, сколько потратили США на отражение атаки Ирана и операцию в Красном море

Военно-морской флот США потратил почти $1 млрд на защиту Израиля от иранских ракет в ночь на 14 апреля и отражение атак йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" на суда в Красном море с октября 2023 года. Об этом сообщил министр ВМС Соединенных Штатов Карлос дель Торо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы приближаемся к $1 млрд расходов на боеприпасы, которые нам нужно возместить за счет дополнительного финансирования", - приводит его слова издание Defense One.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. Хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начали операцию по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на многочисленные преступления, в том числе атаку с воздуха на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. Тегеран заявил, что целями его ударов по Израилю были военные объекты. Армия обороны Израиля сообщила, что перехватила 99% из примерно 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.

ВС США принимали активное участие в перехвате иранских беспилотников и ракет. В этих целях применялись американские ракетные эсминцы в Восточном Средиземноморье, истребители и системы ПВО, находящиеся на Ближнем Востоке. В МИД Ирана заявили, что Тегеран не стремится к эскалации ситуации на Ближнем Востоке, но намерен отвечать на любые незаконные и иррациональные действия в отношении республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!