https://news.day.az/world/1653338.html Глава МИД Британии раздражает конгрессменов США
Глава МИД Британии раздражает конгрессменов США
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов Соединенных Штатов просьбами о помощи Украине. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В статье говорится, что Кэмерон раздражает их тем, что "явно не понимает главной национальной проблемы", а также "демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев".
Отмечается, что политиков в США гораздо больше волнует неконтролируемая миграция, нежели украинский кризис.
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