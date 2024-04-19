Глава МИД Британии раздражает конгрессменов США

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов Соединенных Штатов просьбами о помощи Украине. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье говорится, что Кэмерон раздражает их тем, что "явно не понимает главной национальной проблемы", а также "демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев".

Отмечается, что политиков в США гораздо больше волнует неконтролируемая миграция, нежели украинский кризис.

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