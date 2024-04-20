SpaceX объединилась с Northrop Grumman для создания военных спутников

Компания SpaceX объединилась с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman для создания низкоорбитальных спутников в интересах Минобороны США, позволяющих получать изображения поверхности Земли высокой четкости, качество которых может сравниться с получаемыми летательными беспилотниками снимками. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о разработке системы из сотен разведывательных космических аппаратов, над созданием которой работает SpaceX. Участие в проекте Northrop Grumman объясняется необходимостью использования ряда чувствительных технологий, в частности, особых датчиков, которые власти США не хотят передавать в руки одной компании. "В интересах правительства не инвестировать полностью в одну компанию, управляемую одним человеком", - сказал один из источников информационного агентства.

Reuters пишет, что в ближайшее время Northrop Grumman для проверки и дооснащения специальным оборудованием получит от SpaceX не менее 50 секретных спутников.

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