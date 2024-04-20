Орбан призвал оттеснить от власти нынешнее руководство ЕС

Нынешнее руководство ЕС нужно оттеснить от власти, иначе Венгрия и весь Евросоюз заплатят высокую цену.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит интернет-издание Index.

"<...> экономика Европы приходит в упадок, поэтому зеленый переход - это катастрофа, украинское зерно разоряет европейских фермеров, мигранты бегут через границы, преступность растет, насилие растет, они (нынешнее руководство ЕС - прим. ТАСС) хотят вырастить детей и передать их к гендерным активистам. Что мы можем сделать? Прежде всего, давайте проясним: если вы плохо проявили себя во время выданного вам мандата, если вы создали проблемы своим избирателям, если они ничего от вас не ждут, то вы можете сделать только одно: взять свои вещи и уйти. Руководство Брюсселя должно уйти", - заявил Орбан.

"Мы должны взять под контроль Брюссель, мы должны оттеснить брюссельских бюрократов, и мы должны взять дело в свои руки. Если мы этого не сделаем, не только Европа, но и мы, венгры, заплатим высокую цену из-за некомпетентности и бессилия лидеров в Брюсселе", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассчитывает, что предстоящие выборы в Европарламент укрепят позиции за мир на Украине.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня.

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