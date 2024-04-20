Ереван сказал, почему променял Москву на США и ЕС
США и ЕС заинтересованы в укреплении экономической стабильности в Армении, поэтому Ереван активно углубляет сотрудничество с ними.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью Arab New заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
По его словам, у граждан страны есть также европейские устремления. Говоря об отношениях с Москвой, Мирзоян отметил, что они находятся не на самом высоком уровне.
"Конечно, есть сложности, и мы не можем и не хотим их скрывать. Есть проблемы, а у армянского общества есть вопросы, например, по поводу действий российских миротворцев в Карабахе", - сказал Мирзоян.
По его словам, "у армянского общества есть вопросы, например, по поводу отношения наших российских союзников, когда суверенные территории Армении (якобы - ред.) подвергались нападениям в 2022, 2023 годах и до этого".
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