Ереван сказал, почему променял Москву на США и ЕС

США и ЕС заинтересованы в укреплении экономической стабильности в Армении, поэтому Ереван активно углубляет сотрудничество с ними.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью Arab New заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, у граждан страны есть также европейские устремления. Говоря об отношениях с Москвой, Мирзоян отметил, что они находятся не на самом высоком уровне.

"Конечно, есть сложности, и мы не можем и не хотим их скрывать. Есть проблемы, а у армянского общества есть вопросы, например, по поводу действий российских миротворцев в Карабахе", - сказал Мирзоян.

По его словам, "у армянского общества есть вопросы, например, по поводу отношения наших российских союзников, когда суверенные территории Армении (якобы - ред.) подвергались нападениям в 2022, 2023 годах и до этого".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!