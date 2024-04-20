В США произвели почти центнер обогащенного урана

Президент США Джо Байден заявил, что в его стране произведены первые 90 кг обогащенного урана. Как отметил американский лидер, выступая в пятницу с предвыборной агитационной речью в Вашингтоне, до конца года США рассчитывают обогатить около тонны топлива для американских атомных реакторов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я могу объявить о том, что завод <...> на юге штата Огайо уже произвел первые 200 фунтов (свыше 90 кг - прим. ТАСС) этого мощного обогащенного урана", - сказал Байден, слова которого приводит пресс-служба Белого дома. Американский лидер отметил, что речь идет о топливе для атомных реакторов, "впервые произведенном в Америке". При этом, по его словам, предприятие "движется к тому, чтобы до конца года произвести около тонны" обогащенного урана, чего "хватит на то, чтобы обеспечить энергией 100 тыс. домов".

Соединенные Штаты в последние годы стараются заменить российское топливо с высоким содержанием низкообогащенного урана для обеспечения работы своих ядерных реакторов. При этом американские власти рассматривают в том числе возможность введения специальных ограничительных мер. Тем не менее в феврале Минторг США сообщил, что объемы закупок российского урана и других радиоактивных элементов в 2023 году превысили показатели за более чем десятилетний период. Согласно этим данным, Россия продала в США уран на сумму более $1,2 млрд, что стало рекордом с 2009 года. Россия сохранила первое место по выручке среди стран, которые экспортируют обогащенный уран в США.

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